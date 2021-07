Štúdium v Dánsku očami domácich Dánov.

Už 10 rokov patrí Dánsko ku krajinám, kde na univerzitách študuje skoro najviac slovenských študentov.

V európskom hodnotení kvality a inovácie školstva si Dánsko drží miesto v prvej trojke. Dáni ako národ starnú a potrebujú ,,nových ľudí”, a aj prostredníctvom vzdelávania zahraničných študentov si pestujú budúcnosť svojej krajiny.

Krajina láka mladých ľudí, do ktorých 18 rokov nemusela investovať ani euro (zdravotné, sociálne, školstvo, atď.). Na univerzite si ich pripravia a oni neskôr majú otvorené dvere na dánsky pracovný trh. Študentov, ktorí sa rozhodnú pre návrat do rodnej krajiny, vedia nepriamo zužitkovať ako ambasádorov v danej krajine, a takto si budovať možné kontakty a siete do budúcnosti. Dánske školy si v osemdesiatych rokoch minulého storočia osvojili spomínaný vyučovací systém Problem Based Learning.

Štúdium na univerzite v Dánsku je rozdelené na tri časti tak ako u nás: bakalárske, magisterské a doktorandské. Najväčší rozdiel (okrem teda samotného prístupu k vzdelávaniu), ktorý som spozoroval na škole v Dánsku, bol, že samotná profesia učiteľa má vysoký spoločenský kredit. Nemal som pocit, že by moji lektori boli ,,frustrovaní” nízkym platom či podmienkami v školstve. Na prednášky chodili učiť s viditeľným zápalom, a my ako študenti sme to cítili. Osobne som počas štúdia nevnímal žiadny stres či tlak a to dokonca ani počas skúšok. Nebudem klamať ak poviem, že na vyučovanie v škole som sa dokonca aj tešil.

Vedomosti nemajú žiadnu hodnotu, pokiaľ ich nevyužijete v praxi. Až 90% študijných programov v Dánsku zahŕňa buď 3- alebo 6-mesačnú povinnú stáž ako súčasť štúdia. Tú študent absolvuje vo firmách alebo organizáciách (v krajinách) podľa vlastného výberu. Stáž dáva študentom šancu skĺbiť teóriu a prax už počas štúdia. Je to príležitosť na výmenu vedomostí a testovanie zručností v reálnom pracovnom prostredí.

Vo videu nájdete informácie priamo z prvej ruky a teda od pani Christine Andreasen z Dánska, ktorá detailne opisuje pomery, vybavenie či prístup na ich univerzite v Dánsku.