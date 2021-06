Vzdelanie zadarmo (v Dánsku) má svoju cenu!

Na vzdelaní záležalo, záleží a určite bude záležať aj v budúcnosti. Bolo to tak v antickom Grécku a bude to tak dávno potom, ako postavíme prvé obydlia na Marse.

Tí najbohatší či najvplyvnejší z nás posielajú svojich potomkov na špičkové univerzity. Nie kvôli prestíži samotnej, ale kvôli tomu, aby svojim potomkom v mikro-úsekoch medzi účasťou na večierkoch, veslárskych pretekoch a konským pólom, dostali do hláv to najlepšie z vedomostí, ktoré svetoví akademici zhromaždili. Posielajú ich tam takisto preto, aby si vytvorili silné väzby medzi spolužiakmi, ktoré sa im vzájomne zúročia v budúcnosti. „Vrana k vrane sadá“ a najbohatší ľudia sveta budujú svoje siete usilovnejšie ako pavúk.

Vraví sa, že budovanie vzťahov je nová ekonómia a ten, kto si ju utká najpevnejšie, sa po nej dostane až na vrchol.

Kvalitné vzdelanie nie je o memorovaní faktov, ale o kreatívnom tréningu mysle. Vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia sú prvotný a často aj jediný kapitál, ktorý si nesiete na pracovný trh. Vaše osobné know-how.

Najkrajšia vec na vzdelaní je, že nám ho nikto nemôže vziať a zdokonaľovaním iba získa na cene.

Aj vďaka globalizácii a masovým prístupom k informáciám nebolo kvalitné vzdelanie v zahraničí nikdy viac prístupnejšie širokej verejnosti tak, ako je tomu dnes. Vždy máte na výber, a to platí aj pri výbere univerzity. Či už klasické slovenské (väčšinou) štátne vzdelanie, ktoré sa kostrbato snaží reflektovať svojím obsahom na potreby globálneho trhu práce, alebo rozdielové vzdelanie „zahraničného typu“, presne také isté, ako majú rovesníci z Dánska, Švédska, Veľkej Británie či Holandska.

Pri výbere nového auta či spotrebnej elektroniky si dáte námahu a čas vybrať to najlepšie (vzhľadom na vaše možnosti). Recenzie, blogy, články, videá, porada so známymi. Koľko času však venujete výberu škôlky, základnej školy či neskôr univerzity? A tu nejde o spotrebný tovar, ale o vybudovanie si čo najlepšej štartovacej pozície do ďalších rokov. Stačia dva kliky myšou a máte na výber krajiny, ktoré sú na tom či už sociálne alebo ekonomicky lepšie ako je naše Slovensko.

Schválne, rozhliadnite sa okolo seba. Koľko vecí nájdete len tak voľným okom, ktoré majú na sebe napísané „Made in Slovakia“? Je ich bohužiaľ podstatne menej, ako tých s nápisom “Made in Germany, Great Britain, France, China”. Tak prečo nedať prednosť zahraničiu aj pri štúdiu?