Zlato sú skutočné peniaze

Zlato a striebro sú na celom svete rešpektované pre svoju trvalú hodnotu a bohatú históriu, ktorá je pretkávaná do kultúr tisíce rokov.

Drahé kovy sú na jednej strane komoditou hojne využívanou v priemysle, no pre „bežných ľudí“ spočíva ich význam hlavne v ochrane majetku. Tak ako mena (zámerne píšem mena a nie peniaze), sú drahé kovy médium výmeny, sú zúčtovacou jednotkou, sú prenosné, pevné, deliteľné, avšak na rozdiel od meny uchovávajú hodnotu počas dlhého časového obdobia – sú skutočnými peniazmi!

Prvý krát som držal skutočnú investičnú mincu v r. 2015. Bola to austrálska Kengura a dcéra ju dostala ku krstinám. Mincu som bral ako darček, no okrem toho, že sme sa ním mohli pokochať, bol menej praktický ako retiazka či náušničky.

Čas bežal, no minca mi nedala pokoj. Zaujímalo ma, prečo si vôbec ceníme zlato? Google mi vyhodil článok z dielne BBC „Why do we value gold?“. Odvtedy sú kovy nie len mojim hobby, ale hlavne funkčnou finančnou sebeobranou do neistých časov pred nami.

Postupne som si kovy prepojil s vlastnou skúsenosťou, vlastne dvoma...

Prvá je spojená s babkou. Tá mi k 18. narodeninám odovzdala vkladnú knižku s tridsiatimi tisícami slovenských korún, čerstvo premenenými na eurá. Až rokmi som si uvedomil, že jej dobrý úmysel - tých nominálnych tridsať tisíc korún, malo v čase keď ich sporila, úplne inú hodnotu, ako v čase keď mi ich odovzdala. Moja druhá skúsenosť bola z Británie, odkiaľ som si priviezol niekedy v roku 2006-2007 tvrdo zarobené libry. Postupná strata ich hodnoty voči korune a neskôr euru ma pripravila až o polovicu úspor!

V oboch prípadoch som sa síce draho no dostatočne poučil. Papierová mena, tzv. fiat – mena s núteným obehom, dramaticky stráca nami ťažko vyprodukovanú a ušetrenú ekonomickú energiu!

Učíme sa osobnou skúsenosťou a táto lekcia, mi dala viac ako vzala! S výhľadom na bezprecedentné tlačenie papierovej meny (FED za "covidový rok" až 20% celkového objemu všetkých dovtedy existujúcich dolárov, ECB 750 miliárd Eur v prvom kole), už počujeme tichúčko našľapujúcu chorobu všetkých štátom riadených mien - "Inflacius morituri".

Na každú chorobu má však príroda liek. Kto neverí "kravaťákom" a televíznemu spravodajstvu, má možnosť aktivovať základnú lekciu finančnej sebaobrany – Investičné zlato a striebro.

Generalizovať úlohu zlata a striebra iba na ochranu majetku pred infláciou by nebolo rozumné, skúsme sa zamyslieť, čo všetko dokážu drahé kovy v portfóliu individuálneho investora.

OCHRANA PRED INFLÁCIOU

Inflácia predstavuje zjednodušene rast cien tovarov a služieb. Spôsobuje postupné znehodnocovanie peňazí. Investičné zlato a striebro z dlhodobého hľadiska hodnotu naopak uchovávajú. So všeobecným rastom cien rastie ich cena a tým sa zvyšuje aj ich hodnota.

NÁSTROJ AKO ZAROBIŤ NA KRÍZE

Zlato miluje problémy a zhodnocuje práve v dobách neistoty. Funguje ako poistka proti systémovým rizikám (zmena ekonomického cyklu, menová reforma, či kolaps ekonomického systému). Napríklad počas globálnej krízy 2009 – 2011, zhodnotilo zlato o 120 % , striebro až o 205 %.

REZERVA A DLHODOBÉ SPORENIE

Ukladanie hodnoty v „papierových peniazoch“ znížilo za ostatných 20 rokov sporiteľom úspory až o 52,6%! Z každej usporenej tisícky im reálne ostalo iba 474€! Či už myslíte na dobu kedy pôjdete na dôchodok vy, alebo chcete zabezpečiť hladký štart do života deťom, či vnúčatám, v drahých kovoch dokážete vami vyprodukovanú ekonomickú energiu dnes, dlhodobo zakonzervovať a použiť v budúcnosti bez nežiadúcich strát.

ZAISTENIE BÝVANIA (Bezpečná hypotéka)

Až 90% Slovákov žije vo vlastnom. Problém s financovaním bývania síce hypotékou riešiť vieme, no tá so sebou prináša isté osobné a systémové riziká. Strata práce, dlhodobá práceneschopnosť, zvýšené úrokové sadzby, či náhly pokles cien nehnuteľností. Vzácne kovy sú ochranný vankúš, ktorý vám k hypotéke vie zaistiť kľudné spanie.

PENIAZE MIMO BANKOVÝ SYSTÉM

Držitelia investičného zlata a striebra si svoju investíciu považujú aj vďaka tomu, že držba kovov je anonymná. Ich kúpa a vlastníctvo nie sú registrované na konkrétne meno, rodné číslo, či v prípade obchodnej spoločnosti na IČO. Naopak finančné aktíva ako akcie, fondy, dlhopisy, nehnuteľnosti či bežný účet v banke a rôzne sporenia, sú relatívne ľahko dohľadateľné.

Samozrejme, rôzne zákaznícke segmenty majú pre ich držbu rozličný motív (aj keď väčšina ľudí hľadá v kovoch stále práve ochranu pre infláciou a budúci výnos).

V blogoch sa budem venovať práve drahým kovom. Cieľom je vytvoriť vzdelávaciu pomôcku pre širokú verejnosť úlohou prezentovať základné info o drahých kovoch, možnostiach nákupu, a hlavne spojiť sa s ľuďmi so spoločným záujmom.

Ak sa vám blog páči a chcete rozviesť diskusiu ďalej, budem rád za komenty a dávam k dispo svoj gmail (mojemenovšetkomalýmaspolu).