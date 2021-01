Korona – prevencia a súbor vecných opatrení

S postupujúcou situáciou medializovaných informácií, začína byť čoraz ťažšie rozlíšiť prínosné informácie, ktoré nám všetkým umožnia v zdraví a pokoji prekonať súčasnú epidemiologickú situáciu.

Výrazne to znižuje kvalitu práce zdravotníckych pracovníkov, keďže spätná väzba od pacientov je iracionálna, vystrašená a zmätočná, a v konečnom dôsledku nebezpečná hlavne pre rizikové skupiny.

DODRŽANÍM SÚBORU KROKOV efektívne znížime mieru prenosu z človeka na človeka – (adaptibility) vírusu do takej podoby infekcie, ktorej priebeh predstavuje zásadný faktor strachu v našom okolí. Zmierni sa aj priebeh ochorenia v prípade rizikových skupín.

Čím viac ľudí bude opatrenia dodržiavať – tým rýchlejšie sa vírus oslabí, zníži sa počet prenášačov a hostiteľov a pandémia sa spomalí.

A TO NASLEDOVNE :)

1) OBYČAJNÉ MYDLO A VODA SÚ ZÁKLADNÝM A NAJEFEKTÍVNEJŠÍM OPATRENÍM.

Chemické zloženie mydla rozrušuje tukový obal kapsuly, v ktorou je koronavírus obalený. Ten je zároveň slabým miestom vírusu. Molekulárna štruktúra mydla po kontakte s vodou tvorí amfifílie, typy molekúl, ktoré infiltrujú dvojvrstvový tukový obal kapsuly vírusu a rozkladajú, doslova roztrhnú ho zvnútra. Keďže máme povrch rúk vrásnitý, ruky je potrebné masírovať po dobu 1 minúty.

Medzi všetkými prstami, medzi ukazovákom a palcom, pod nechtami, na oboch dlaniach a oboch chrbtoch rúk, a rovnako v ryhách na zápästiach. Oplachujte takisto, minimálne 30 sekúnd.

Alkoholové dezinfekcie (s min. obsahom alkoholu 60 %) sú SEKUNDÁRNYM riešením tam, kde nie je k dispozícii voda. Výhradné a časté použitie môže vysušiť a narušiť povrch pokožky, hlavne u detí a ľudí s citlivou pokožkou, čím vytvoríme na pokožke mikroporanenia = vstupné brány infekcie.

2) CHLÓR A VYSOKÁ TEPLOTA SÚ ZÁKLADNÝMI DEZINFEKČNÝMI PROSTRIEDKAMI NA POVRCHY, PODLAHY A ODEVY

Prostriedky na báze chlórnanu sodného (u nás hlavne SAVO) sú dostačujúcou metódou, ako udržať čistotu v priestore, v ktorom žijeme. V rozprašovači, alebo vo forme nariedeného koncentrátu, nechajte na povrchoch v kuchyni, toalete, a na podlahe pôsobiť minimálne 5 minút.

Všetky odevy, ktoré prichádzajú do kontaktu s povrchmi v miestach s hromadným výskytom ľudí, v autách a MHD – perte na 60-tich stupňoch, môžete pridať prostriedok na báze chlóru do prania. Všetky uteráky a textilné vreckovky, ktoré prichádzajú do kontaktu s tvárou perte na 90-tich stupňoch. Takisto s možným pridaním chlórového prostriedku.

3) PORANENIA NA POKOŽKE TELA A TVÁRE DEZINFIKUJTE A ZAKRYTE NÁPLASŤOU

Rany a ranky vyčistite v prvom rade vodou a mydlom. Ak sú k dispozícii tak alternatívne peroxidom vodíka, alebo 60 % alkoholom, Septonexom, Ajatinom. V prípade núdze čistými pitnými destilátmi – bielymi alkoholmi.

4) UVEDOMELÁ IZOLÁCIA A PRESUNY POČAS NASLEDUJÚCICH DNÍ

Zdržiavajte sa doma a vetrajte, rovnako sa aj prechádzajte na čerstvom vzduchu. Vonku trávte čas v minimálnom počte a presúvajte sa tak, aby ste „rozpúšťali dav“ – teda prechádzajte sa PEŠO na menej zaľudnených miestach. Nevychádzajte na prechádzky za účelom trávenia času v uzavretých, aj keď väčších priestoroch (nákupné centrá, malé parky, zaľudnené priestranstvá. Ak používate auto, odvezte sa, vrámci skupiny, ktorá žije v jednej domácnosti na menej zaľudnené miesta a prechádzajte sa na priamom Slnku minimálne 30 minút

5) NAKUPUJTE OSOBITNE. V PRÍPADE RODIČOV DETÍ, NECH NAKUPUJE TEN RODIČ, KTORÝ JE S DEŤMI MENEJ ČASTO. AK JE TO MOŽNÉ AUTOM, ALEBO PEŠO.

5.1) NECESTUJTE DO OHROZENÝCH OBLASTÍ

6) RODIČIA DETÍ – NEVYSTAVUJTE SENIOROV V RODINE A RIZIKOVÉ SKUPINY KONTAKTU S DEŤMI RESP. VNÚČATAMI, ROVNAKO TAK SA MIMO NUTNÝCH PRÍPADOV NEKONTAKTUJTE SO SENIORMI A RIZIKOVÝMI SKUPINAMI VŠEOBECNE VY OSOBNE.

Novorodenci, batoľatá, kojenci, predškolské a školské deti a teenageri majú agresívnejšie reagujúcu imunitu na podnety – vo vývoji, čo znamená, že ak sa aj nakazia, vo vačšine prípadov fungujú ako tzv. efektívni asymptomatickí prenášači. Sami o sebe sa s nákazou vyrovnávajú výborne a úplne bez, alebo iba s nenápadnými až miernymi príznakmi, v kontakte s rizikovym pacientom sú ale vysoko infekční. Rovnaký princíp platí aj pre bezdetných ľudí vo veku od cca 20-35 rokov, aj keď v tejto skupine sa príznaky už zhmotňujú viditeľnejšie, hoci môžu ostávať skryté.

7) AK ŽIJETE V DOMÁCNOSTI S OSOBAMI VO VEKU 20-39 ROKOV ALEBO STE OSOBA VO VEKU 20- 39 ROKOV.

Pre kontakt so seniormi a rizikové skupiny platia tie isté pravidlá. Pre nich, aj pre vás.

8) ŽIVOČÍŠNE BIELKOVINY – MÄSO A VAJÍČKA NECHAJTE PREJSŤ BODOM VARU. DODRŽUJTE HYGIENU RÚK PRI MANIPULÁCII S POTRAVINAMI.

9) KONZUMUJTE PROBIOTIKÁ acidofilné produkty s Lactobacillom, kyslá kapusta, ovčia bryndza, jogurty. ZVÝŠTE PRÍJEM OVOCIA A ZNÍŽTE PRÍJEM JEDNODUCHÝCH CUKROV.

10) AK SA CÍTITE CHORÍ, ROZLIŠUJTE PRÍZNAKY. LEKÁRA KONTAKTUJTE TELEFONICKY, OSTAŇTE DOMA A ČAKAJTE NA POKYNY. NIKOHO Z DOMÁCNOSTI NEPRESÚVAJTE NA INÉ MIESTO.

Ochorenie zasahuje dolné dýchacie cesty. Suchý, zadúšavý, dráždivý kašeľ bez hlienov. Bolesti hlavy, kĺbov a svalov, celková vyčerpanosť, pocit ťažoby a pichanie na hrudníku, pocit tzv.“nedostatočného nádychu“. Teplota na hranici, alebo tesne za hranicou 38 stupňov, ale rovnako aj vysoko za hranicou 38 stupňov, v kombinácii s kašľom a zvyškom uvedených príznakov.

Nádcha, bolesti prínosových dutín, hlieny v nose, aj keď s bolesťou v hrdle, s najväčšou pravdepodobnosťou nie je COVID-19.

11) NEZATAJUJTE AKÉKOĽVEK DETAILY O VAŠOM ZDRAVOTNOM STAVE A CESTOVATEĽSKEJ ANAMNÉZE, ROVNAKO O KTOROMKOĽVEK PRíBUZNOM A AKOMKOĽVEK ČLENOVI VAŠEJ DOMÁCNOSTI.

Vzhľadom na nejasnú a doteraz nešpecifikovanú infekčnosť počas inkubačnej doby, je relevantný čas, ktorý zohráva úlohu v cestovateľskej anamnéze hlavne, ale nielen pre destináciu severné Taliansko celý február a vyššie. Ak spĺňate obe podmienky, zdržiavajte sa nasledujúcich 14 dní prevažne doma. Ak sa začnete cítiť chorí, riaďte sa bodmi 10,11 a 13.

12) Zásobujte sa racionálne, myslite na to, že vykupovaním tovaru vyháňate do priestoru ďalších hostiteľov, ktorí budú cirkulovať po obchodoch dlhšiu dobu.

Rizikovým skupinám sťažujete situáciu a potenciálne im vytvárate situáciu, aby sa vyčerpali a zvýši sa tak riziko infikovania ich aj ďalších.

13) Nepodliehajte strachu, pri tomto víre figuruje viacero neznámych, ale jediný spôsob ako ich eliminovať je, analyzovať situáciu.

To je možné len ak sa nešíri panika a laboratóriá majú dostatok času izolovať celú genetickú štruktúru v štádiu, kedy sa nepremnožia jeho hostitelia – znižujeme tak schopnosť víru adaptovať sa – teda mutovať.

14) Upokojujte a inštruujte pravidelne telefonicky seniorov a rizikové skupiny v rámci rodiny a vašich známych.

BUĎTE ZDROJOM INFORMÁCIÍ, KTORÉ POTREBUJÚ POČUŤ – Text bol získaný od odborníkov pracujúcich v Dg. laboratóriách v Bratislave. Jediným zámerom jeho zverejnenia je zmierniť stupňujúcu sa paniku a poskytnúť verejnosti relevantné informácie o ochorení, ako aj návod ako sa správať, aby sa predišlo jeho šíreniu. (Andrea N. 10.3.2020)