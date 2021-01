Dáni sú divní a ešte k tomu organizujú pre cudzincov aj kurz.

Severania sa zdajú byť chladní a len ťažko si pripustia ,,cudzinca” pod kožu. Nie sú to Španieli, ani Taliani. Sú chladný a pritom tak veľmi ,,v pohode”, až sa to zdá byť čudné.

Dáni sú najšťastnejší ľudia na svete – patria k najšťastnejším národom na svete, aj keď majú menej slnka a viac zamračenej oblohy, z ktorej často mrholí. V lekárni viete kúpiť tzv. happy pills, ale slnko si nahrádzajú u nich veľmi populárnym soláriom. Aby podporili tvorbu pigmentu, jedia veľa mrkvy. Toto som si všimol hlavne u dospievajúcich dievčat. Tie majú so sebou v škole, či v práci (v podstate všade) plastové boxy so zásobou mrkvy, ktorú chrúmu skoro stále.

Dáni sú divní – organizujú pre cudzincov kurzy s názvom: „Prečo sú Dáni divní?“. Chcú totiž, aby ste pochopili ich mentalitu. Raz sme prišli na takéto sedenie so spolužiakmi. Tam nám pán z miestneho úradu spolu s váženým sociológom vysvetľovali dôvody nepochopiteľných prejavov správania domácich obyvateľov. Pedagógovia napríklad prídu kľudne do školy v teplákoch (pravdivý príbeh) alebo sa počas prednášky vyzujú. V práci sa totižto chcú cítiť uvoľnene ako doma. Na druhej strane, keď sa idú večer zabaviť, vyobliekajú sa do ,,business casual”.

Dáni píjú ako Dán – prívetivú tvár Dáni ukážu hlavne v piatky večer, kedy to v meste vyzerá ako na Silvestra. Obľubujú hlavne pivo – samozrejme to svoje dánske, presnejšie Carlsberg alebo Tuborg. Už viete, odkiaľ pochádza príslovie, ,Pije ako Dán?“

Dáni sú potichu – vždy a všade. Asi najviac to pocítite v MHD. V autobusoch je naozaj obrovské ticho. Jediní, koho budete počuť rozprávať, sú deti, zahraniční študenti, resp.cudzinci.

O tom, aký sú Dáni ich vlastnými očami, som sa rozprával s Christinou A. Andresen a jej pútavé rozprávanie sme spolu ako časť podcastu Krok vpred zaznamenali tesne pred lockdownom.

video //www.youtube.com/embed/fzJRU_Qe8h0