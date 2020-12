Cez 130,000 rodičov vychováva na Slovensku svoje deti sami.

Spolu tvoria až to takmer 7% populácie. Títo rodičia sa musia denne vysporiadať s obrovskou psychickou, sociálnou, ale aj finančnou záťažou.

Až 200, 000 detí vyrastá v rodinách iba s jedným rodičom, ktoré denne čelia sociálnemu tlaku spoločnosti.

Jednorodičia, to nemali ľahké vo “svete pred Koronou” a duplom to nemajú ľahké vo „svete po“. Často nevedia, kde začať. Potrebujú rady psychológa – rozpadla sa im rodina. Ako sa zachovať a ako to povedať deťom? A ako sa z toho celého nezblázniť, keď ostali na všetko sami?

Potrebujú rady právnika – ako požiadať o úpravu styku a výživné? Na čo všetko majú nárok, keď si ex neplní vyživovaciu povinnosť, prípadne je vo väzení alebo zomrel?

Potrebujú rady ekonóma – mali doma dva príjmy, teraz som sú na všetko sami. Ako to celé nastaviť tak, aby neboli celý zvyšok života v strese? Ako si vytvoriť finančnú rezervu aj z toho mála?

A často potrebujú aj rady mediátora – ako sa rozprávať s ex, keď je to ťažké? Ako sa vysporiadať s okolím, ako si nepripúšťať pohľady okolia?

Nie len o tom, sme úprimne pokecali s Evou Markovou, ktorá založila n.o. Jeden rodič a ktorá sa snaží dosiahnuť pozitívnu zmenu pre osamelých rodičov a hlavne deti.

video //www.youtube.com/embed/lHlVxahWP_Q