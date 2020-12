MILIÓN, rybár a flauta…

Bol raz jeden rybár, ktorý vedel skvostne hrať na flaute. Ľudia mu tlieskali a počuvali ho veľmi radi.

„Ty máš talent! To sa len tak nevidí! Mohol by som ťa počúvať od rána do večera!“

Takéto pochvaly počúval veľmi často. A tak jedného dňa rybárovi napadlo: „Zajtra si flautu vezmem so sebou a zahrám rybám! Určite mi budú od radosti samé skákať do siete!“ Keď na druhý deň prišiel k moru, hral rybám o 106.

Hodina, dve, no nikde žiadnej ryby. A tak to skúšal ešte hlasnejšie. A hlasnejšie. Nakoniec mu došla trpezlivosť. „Hlúpe ryby! Vy musíte byť hluché, keď vôbec nereagujete na môj Jazz!“

A tak si vzal svoju udicu, nasadil na ňu návnadu a šup s ňou s háčikom do mora. Po pár minútach zaplnil svoj košík rybami, ktoré brali, akoby nemali inú možnosť. Mnoho ľudí túži mať viac peňazí, no idú na to, ako rybár, ktorý chce chytať ryby hraním na flaute.

Ako to urobiť tak, akoby si mal perfektnú udicu? Alebo ešte lepšie, rybársku sieť, do ktorej sa Ti ryby budú chytať samé?

Inšpirácia vo videu:

video //www.youtube.com/embed/Yhu3aoIChg8