Tasmánčan mi dal pod stromček knižku, ktorá mi zmenila život!

Slováci majú silno vyvinutý „návyk“ kupovať knižky a mnohý z nich ich aj skutočne čítavajú. Ak hľadáte tip na dobrú knihu nie len pod stromček, tu sú tri moje.

Prvú knižku som dostal v Austrálii od pána menom Mark Wardlow. Casíno je hlavne o rozhovoroch s klientami počas hry samotnej a Mark bol klientom na výletnej lodi, kde som pracoval ako krupiér v casíne. Plavili sme sa z Brisbane na Wanuatu a počas dní na mori sme mali pri Black Jacku a rulete dostatočne veľa času pokecať. Mark bol zaujímavý chlapík (smooth as f.ck). Bol úspešný a hlavne neuveriteľne vtipný. Mal za sebou krásny životný príbeh.

video //www.youtube.com/embed/arE6SxkdkpM

Bol „obyčajný chalan“ s Tasmánie, ktorý sa vypracoval práve v Austrálii. Podnikal v stavebníctve a mal práve tesne pred dokončením troch 16 poschodových bytových jednotiek. To bolo jeho finále pred odchodom do predčasného dôchodku. Žral som mu fakticky všetko a chcel som od neho hlavne tip „ako na to v živote“. Nejako sme sa dostali ku knižkám. Dni voľna na mori sú relatívne dlhé a na knihy je čas. Vravel, že jeho kľúčom k úspechu bola schopnosť budovať a kultivovať vzťahy s ľudmi.

Mark hneď na prvú spomenul pána menom Dale Carnegie a jeho How to win friends and influence people. V ďalšom prístave som zbehol do kníhkupectva a od vtedy som Carnegieho knihu kúpil a daroval možno 20 krát. Kniha vyšla na začiatku 20. storočia, no ešte dnes je na knižnom trhu fakticky povinným čítaním pre všetkých, ktorým chápu, že život sú vzťahy s druhými ľudmi. Okrem seba, poznám minimalne ďalšich troch štyroch ľudí, ktorých práve jeho kniha zmenila život radikálne k lepšiemu.

Druhou knižkou je Napoleon Hill a jeho Thinking Grow Rich. Tá je „ twin brother“ práve ku Carnegiemu. Napoleon Hill bol pán, ktorý bol najatý svojho času najbohatším mužom USA, oceliarským tyconom Andrewom „opäť“ Carnegiem. Ten chcel odhaliť populácii akýsi jednoduchý manuál, ktorý stojí za osobným úspechom najbohatších ľudí ich doby v Amerike. Najal práve Napoleona Hilla a ten 20 rokov neúnavne obchádzal Carnegieho priateľov za účelom rozhovoru. Knižku som prečítal nespočetne veľa krát a vrelo odporúčam ďalej.

Treťou knižkou je Coelhov Alchymista. Útle dielo na pár hodín čítania, no s o to lepším príbehom. Alchymista je o tom, že cesta je cieľ a je o tom, že všetci hľadáme to, čo už dávno máme, no nevidíme to len preto, že sme sa zabudli pozrieť do seba.