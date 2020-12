To, že máme vo vrecku prístup na Google, nie je dôkaz, našich schopností a vedomostí!

Kritické myslenie je neustála snaha o zdokonaľovanie vlastného citu pre presnosť vo vyjadrovaní v interakcii s ostatnými ľudmi.

Najdôležitejšou črtou kritického myslenia je snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v čo naj širších súvislostiach.

Nie, že by sme ho mali vyučovať ako samostatný predmet, to by mala byť dokonca forma štúdia každej vyučovacej hodiny, ako tomu je napríklad v Dánsku, či Fínsku.

video //www.youtube.com/embed/Kpr79Em_dds