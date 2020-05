60-70% ľudí žije od výplaty k výplate a tak to ja ostane!

Startup Academy #10. Mojou snahou je ti zrozumiteľne predstaviť koncept vlastného podnikania, ktorý ti v dobe „po“ pandémii môže pomôcť postaviť sa na vlastné nohy. A to doslova.

Tieto blogy píšem v časoch pandémie, boja s Covidom 19 (Jar, 2020). Následná panika a paralýza ekonomiky obnažila finančnú kondíciu slovenských domácností. Ak vydržíš, ponúknem ti dôvody, prečo sa nad možnosťou podnikať aspoň zamyslieť a aj to, ako na to od A až po Z.

Kam patríš ty?

V predchádzajúcich blogoch, som sa venoval základnej motivácii prečo vôbec rozmýšľať o podnikaní. Teraz sa pozrieme na benefity podnikania zo stránky financií. Bohatí, stredná trieda a chudobní, to je základným, avšak veľmi všeobecným rozdelením spoločnosti do ekonomických kategórií. Všetci z pohľadu príjmu do jednej z nich patríme.

V spoločnostiach, v ktorých sú odmenované individuálne kompetencie a hodnota, ktorú prinášaš na trh, je delenie viac konkrétnejšie:

Prvú skupinu tvorí 10 – 15 % ľudí, ktorí sú v živote viac menej „stratení“ a vždy aj budú. Chvíľu pracujú, potom skončia. Veci sa im viac nedaria ako daria, často meškajú, život skôr tak nejak pretrpia. Môžeš im dať tisíc „prednášok“, môžeš im radiť, žiaľ nič s tým nedokážu urobiť, nemajú na to kapacitu, odvahu, motiváciu a ani myšlienkové možnosti. Tvrdé, žiaľ je to tak. Ako vravel pán Werch: „Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí“.

V druhej skupine je 60-70% ľudí, ktorí žijú od výplaty k výplate a tak to ja ostane. V angličtine majú pre nich skvelý výraz „An ordinary Joe – Obyčajný Jožko„. Jožko je fajn, je to kamarát, neublíži, neurazí, zanadáva si, sem tam zažije malé súkromné víťazstvo. Tak mu je dobre.

Kategória, kam sa skús dostaň, v nej je len 10-20% ľudí, ktorí však zarábajú 8 až 10-násobne viac, ako ľudia ako Jožko z odstavca vyššie. Tu sa život darí, tu sa skvelo žije a je tu (relatívne) bezpečne. Môžeš namietať, že ak by to bolo také ľahké, tak takto žije každý. Otázkou nie je, či sa sem môže, alebo nemôže dostať každý, ale či chceš TY.

Poslednú partiu ľudí, a tých je veľmi malé percento (1-2%), tá pozostáva s ľudí, ktorí tvoria dejiny. Sú to ľudia ako Jobs, Gates, Buffet, Kennedy, Musk, špičky spoločnosti.

