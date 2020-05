Startup Academy #9. Mojou snahou je ti zrozumiteľne predstaviť koncept vlastného podnikania, ktorý ti v dobe „po“ pandémii môže pomôcť postaviť sa na vlastné nohy. A to doslova.

-1 a ½ minúty čitania-

Tieto blogy píšem v časoch pandémie, boja s Covidom 19 (Jar, 2020). Následná panika a paralýza ekonomiky obnažila finančnú kondíciu slovenských domácností. Ak vydržíš, ponúknem ti dôvody, prečo sa nad možnosťou podnikať aspoň zamyslieť a aj to, ako na to od A až po Z.

Cesta od A po Z

Najkratšia (najefektívnejšia prejdená) vzdialenosť z bodu A do bodu Z je rovná priamka. To je pre väčšinu z nás v živote nedostižný ideál. Pri troche snahy a vnútornej organizácii sa vieme k nemu minimálne priblížiť.

Ľudia sa však (veľa krát neúmyselne) v živote radi motajú. Najprv sem, potom tam, tri kroky dopredu a zase späť. Raz si študent, potom brigáda v KFC, potom ku kamoške do firmy, potom na brigáda na Pohodu. Nalseduje jedna výška, hneď na druhú, potom cestovať, čas beží a (ne)ideš fakticky nikam. Ak budeš mať konkrétny cieľ, budeš vedieť kam ísť. Čím skôr to zistíš, tým lepšie pre teba – ostane ti viac času.

Loď bez mapy

Ak budeš zamestnanec, budeš odovzdávať povedzme 8 hodín svojho času a teda aj väčšinu svojej energie niekomu inému. Keď sa rozhodneš tú energiu a čas dávať do svojej vlastnej „veci“, tak si dáš šancu vybudovať niečo „veľké“. Stačí si vytýčiť cieľ. Ak budeš mať cieľ, budeš mať aj smer kadiaľ ísť. Bez smeru, nebude ani cieľa a ty budeš ako loď, ktorá sa plaví bez mapy – raz doľava a raz doprava, všade a zároveň nikam.

Je oveľa ťažšie zistiť čo chceš, ako to neskôr aj zrealizovať!

Keď sa mama v nedeľu pýta, čo chceš na obed a ty jej povieš že by si rád rezne, tak ti spraví rezne za hodinku. Je však ťažšie zistiť to, čo chceš, ako to neskôr aj zrealizovať. Ak si stanovíš konkrétny cieľ (napr. do 10 rokov chceš mať pekný dom, alebo svoj fungujúci biznis) je presne o 100% väčšia šanca, že to aj dosiahneš. Ak si ho však nevieš ani predstaviť, nemôžeš ho ani dosiahnuť!

S ambicióznymi ľudmi a nie len o podnikaní, sa zhováram aj v podcaste Krok vpred.