Najdrahšou komoditou sveta nie je zlato, ropa, diamanty a ani lítium. Je to Čas.

Startup Academy #8. Mojou snahou je ti zrozumiteľne predstaviť koncept vlastného podnikania, ktorý ti v dobe „po“ pandémii môže pomôcť postaviť sa na vlastné nohy. A to doslova.

-1 a ½ minúty čitania-

Tieto blogy píšem v časoch pandémie, boja s Covidom 19 (Jar, 2020). Následná panika a paralýza ekonomiky obnažila finančnú kondíciu slovenských domácností. Ak vydržíš, ponúknem ti dôvody, prečo sa nad možnosťou podnikať aspoň zamyslieť a aj to, ako na to od A až po Z.

Nie je čas, strácať čas.

Čím skôr začneš brať vážne seba a svoj život, tým skôr si dáš šancu niečo v živote aj dokázať. Ten je smrteľný. Na to, si spomenieme až v hraničných situáciách (nie v „bežnej prevádzke“ ). Mladosť, to je more času pred tebou, žiadne starosti, žiadne záväzky a zodpovednosť je skôr abstraktný pojem, ako denný chlieb.

Náhrobky majú ľudia všetci rovnaké. Dátum narodenia, dátum úmrtia a malú odrážku medzi nimi. V tej odrážke je ukrytý život. Úspechy, sny, zakopnutia a pády, Nie sme nesmrteľní a jedinou spravodlivosťou na svete je to, že každému z nás čas plynie rovnako.

Čas a energia

Život rozmenený na drobné, sú v podstate Čas a Energia. Času máme všetci rovnako. 24 hodín po 60 minút. Všetci rovnako „ťaháme“ svojich 24 hodín, no každý s iným výsledkom. Ten je priamo úmerný vynaloženej energii. On úspešný športovec, ty si študent, ona učí, on je dôchodca, tam sedí bezdomovec. Čas si vieš navýšiť tak, že budeš napríklad vstávať skôr a neskôr si líhať.

No cieľom nie je makať viac, cieľom je makať rozumnejšie. To sa dá dosiahnuť tým, že sa minimálne zamyslíš nad tým, ako hospodáriš s energiou, do čoho a v akom objeme ju vynakladáš.

Najdrahšia komodita na svete

Nie je to zlato, nie sú to peniaze, ropa, diamanty a ani lítium. Je to čas. Ten je najvzácnejšou komoditou sveta. Každým dňom, hodinou a minútou sa nám míňa. Spoločnosti a reklama nás naučili, že ak sa nám pokazí telefón, kúpime nový. Ak nám dôjde benzín, dočapujeme ďalší. Meníme oblečenie, vzťahy, meníme názory. Ale čas si nevieme ani kúpiť, ani vyhrať, ani ukradnúť. Nevedel to ani Steve Jobs a mal na účte miliardy a top tím pri sebe. Stačí využívať čas efektívne, nie ho zabíjať či míňať.

