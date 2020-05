Ako zarobiť aspoň 100.000 eur ročne?

Startup Academy #7. Mojou snahou je ti zrozumiteľne predstaviť koncept vlastného podnikania, ktorý ti v dobe „po“ pandémii môže pomôcť postaviť sa na vlastné nohy. A to doslova.

Tieto blogy píšem v časoch pandémie, boja s Covidom 19 (Jar, 2020). Následná panika a paralýza ekonomiky obnažila finančnú kondíciu slovenských domácností. Ak vydržíš, ponúknem ti dôvody, prečo sa nad možnosťou podnikať aspoň zamyslieť a aj to, ako na to od A až po Z.

160 hodín mesačne pre seba

Ako zamestnanec budeš pracovať 8 hodín denne. 5 dni v týždni, 40 hodín týždenne (hodín bude 42,5hod, aby som bol presný) a teda cirka 160 hodín v mesiaci, za povedzme férový plat 1000€ mesačne.

Alebo, môžeš robiť týchto 160 hodín na seba. Vymyslieť (ne)dokonalý business case, vylepšovať ho každým mesiacom a verím, že po roku budeš mať viac, ako spomínanú tisícku mesačne (a k tomu perspektívu ďalšieho rastu). V zamestnaní pracuješ primárne na príjme niekoho iného (príklad s rybárom – Blog#1). Kapitán v tomto prípade prevzal zodpovednosť za situáciu, on ju riadi. On „vyšperkoval“ svoj business case tak, aby fungoval a momentálne svojich 160 hodín mesačne znásobil 10X počtom rybárov (v ideálnom prípade 10X znásobil svoj príjem).

Eliminácia rizika pri podnikaní

Iný príklad bola Zlatá horúčka na Aljaške a hľadači zlata. Mnohí nich išli hľadať sami na seba. V prípade, že našli, zarobili výrazne viac, ako keby kopali len za výplatu, avšak nemuseli nájsť tiež nič.

Aby si účinne eliminoval vplyv náhody a samotné podnikateľské riziko, v kapitolách ďalej si prejdeme business s perspektívy konkrétnych elementov, ktoré tvoria piliere každej firmy: Front office, Marketing, Sales a Back office, všetko komplexne a napriek tomu veľmi jednoducho.

Podnikanie (ako aj zamestnanecký pomer) má samozrejme aj nevýhody. Citlivo reaguje na X-faktorov, ktoré ovplyvňujú jeho vlastné fungovanie. Avšak ako podnikateľ, namiesto defenzívnej taktiky zamestnanca, môžeš s konkrétnou situáciou vždy niečo robiť a celkovo vieš život tlačiť ofenzívne pred sebou.

100.000 eur ročne

Tieto blogy nie sú o tom, že ti teraz prezradím, v čom máš začať podnikať a ako zarobíš svojich prvých 100.000 tisíc. Cieľom je odovzdanie mojich skúsenosti s podnikaním a snáď aj trošku návod ako skúsiť premýšľať.

Richard Branson, zakladateľ spoločností Virgin, má heslo (a knižku):“Screw it, Lets do it“ a verím, že aj ty sa vydáš v rámci svojich možností objavovať vlastný (skrytý) potenciál a možnosti okolo seba.

Za rok odteraz, pravdepodobne, nebudeš milionárom, ale môžeš ním byť za rokov 5. No to, že ním nebudeš vo svojom zamestnaní, to ti s čistým svedomím osobne podpíšem.

Chcem v tebe zasadiť „podnikateľské semienko“. Starať sa oň, aby každý deň rástlo, budeš musieť sám. Kým prečítaš moje blogy do konca, zistíš, že rozhodnutie podnikať nie je vôbec odvážne, ale skôr úplne prirodzené.

Akceptuj, že nie každé semienko musí byť hneď aj “Million Dollar Idea” . Väčšina nápadov je viac kreatívnych, ako dávajúcich aj finančný zmysel. Možno do roka ti tvoj business skrachuje. Čo je však dôležité, je skúšať si prejsť konkrétnymi procesy, učiť sa z nich a dookola ich vylepšovať tak, aby si ty, odteraz za 5 rokov, bol s diametrálne vyššou šancou na úspech.

Ak však ostaneš zamestnancom a budeš robiť stále to isté dookola, tak nebudeš určite o nič bližšie k pochopeniu procesov, ako môžeš úspešne podnikať. To je totižto o prevzatí absolútnej kontroly za svoj život a za svoju budúcnosť.

