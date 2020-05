Stačilo počúvnuť Mekyho Žbirku!

Startup Academy #6: Mojou snahou je ti zrozumiteľne predstaviť koncept vlastného podnikania, ktorý ti v dobe „po“ pandémii môže pomôcť postaviť sa na vlastné nohy. A to doslova.

-1 a ½ minúty čitania-

Tieto blogy píšem v časoch pandémie, boja s Covidom 19 (Jar, 2020). Následná panika a paralýza ekonomiky obnažila finančnú kondíciu slovenských domácností. Ak vydržíš, ponúknem ti dôvody, prečo sa nad možnosťou podnikať aspoň zamyslieť a aj to ako na to od A po Z.

Jednu dobrú radu ti dám, poraď si sám.

V džungli si Indiáni musia pomáhať, nakoľko na nich zovšadiaľ číha možné nebezpečie. Tam sa plazí had, tam je puma, džungľa samotná je živel. Jednotlivec je zodpovedný za svoj kmeň a za jeho prežitie.

Naopak v mestách sa každý hráme na svojom piesočku a fakticky jediný na kom záleží, si len ty sám. Vezmi si bratislavskú Petržalku. 100.000 ľudí, v ktorej nikoho nezaujíma, čo robí jeho sused. Maximálne pozdrav na chodbe, alebo si podržanie výťahu. Preberajúc si parkovacie miesta, anonymne súťažia o to, kto má väčšie auto, kto má výkonnejšiu klímu, kto bol na exotickejšej dovolenke. Požiadať suseda o pomoc...? Myslíme si, že džungľa je nebezpečné miesto, no naopak v porovnaní s bežným mestom je to Rajská záhrada. Ako spieva Meky Žbirka, u nás v našej mestskej džungli platí že: "Jednu dobrú radu ti dám, poraď si sám.” Aj preto je dôležité prevziať zodpovednosť za svoj život na svoje plecia, nespoliehať sa na zamestnanie a šéfa (a hlavne začať čím skôr).

Uspieť je oveľa jednoduchšie

Ak nežiješ niekde "na lazoch", tak určite aj vo tvojom okolí väčšina ľudí túži po statusovom živote "tam hore". Všetci máme ambície a to je dobre. Vraví sa že: "Všetci chcú byť náčelníci, no nik nechce byť Indián". Všetci snívame o tom ako budeme vedúci, manažéri, riaditelia. Má to však háčik (dva):

Realita je taká, že nie každý tomu aj skutočne uverí. Väčšina si myslí, že dostať sa na vrchol je nemožne ťažké.

“Tam hore” je v skutočnosti kopec miesta a jedinou možnosťou, ako sa tam dostať je sa na cestu aj v skutočne vydať. Iba pár ľudí je ochotných podstúpiť cestu na Mount Everest. Všetci ostatní sa tlačia (ne)spokojne dole v základnom tábore a zbierajú odrobinky od tých z hora. Pričom "tam hore" je dosť veľa miesta pre každého, len si musíš stanoviť cieľ a smer. Vśetko je fakticky len na tebe a ostatné je len cieľavedomá práca.

S ambicióznymi ľudmi a nie len o podnikaní, sa zhováram aj v podcaste Krok vpred.