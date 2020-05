Startup Academy #5: Mojou snahou je ti zrozumiteľne predstaviť koncept vlastného podnikania, ktorý ti v dobe „po“ pandémii môže pomôcť postaviť sa na vlastné nohy. A to doslova.

-1 a ½ minúty čitania-

Tieto blogy píšem v časoch pandémie, boja s Covidom 19 (Jar, 2020). Následná panika a paralýza ekonomiky obnažila finančnú kondíciu slovenských domácností. Ak vydržíš, ponúknem ti dôvody, prečo sa nad možnosťou podnikať aspoň zamyslieť a aj to ako na to od A po Z.

Kennedy mal (skoro) pravdu

Prezident John Fitzgerald Kennedy, vo svojom legendárnom inauguračnom príhovore povedal ,,Nepýtaj sa čo môže spraviť tvoja krajina pre teba, ale pýtaj sa, čo môžeš spraviť pre svoju krajinu Ty!,, Ja som si to upravil : "Pýtaj sa seba, čo môžeš pre seba spraviť sám."

Procesy sú výsledky

O podnikaní si ľudia mylne myslia, že hlavnou motiváciou a cieľom sú dosiahnuté výsledky (statky). Väčší dom, k domu bazén, väčšie auto, rýchlejšie auto, dovolenky, chaty, hotovosť v trezore, etc. Hlavnou motiváciou a cieľom je úprimné podnikanie samotné. Cesta je cieľ a business je cestou, ktorou môžeš kráčať aj ty. Slobodne, s vystretými ramenami. Mať v priebehu dňa možnosti. Baviť sa tým, čo priamo robíš. Tešiť sa do práce, vytvoriť si vlastný denný rozvrh, tešiť sa na deň pred sebou. Tvoriť situácie a vzťahy okolo seba. Každodenné procesy sú tvojou odmenou.

Celý koncept "Procesy vs. výsledky" je metaforicky rozpovedaný v kultovej knihe ,,Na ceste" od Jacka Kerouaca. Odmenou maliara nie je obraz predaný za 1 mil eur, ale to že sa celý život stretáva s umelcami ako je on sám. Odmenou je to, že má šancu a čas rozjímať o umení, o koncepcii, o horizonte, farbách, svetle a kontraste. Skutočnou odmenou záhradníka, nie je predaných 500 kíl jabĺk v sezóne, ale to, že celý deň je v spojení so svojou záhradou a prírodou.

Život ako hra

Nežijem na Marse a chápem, že sloboda nie je nekonečná anarchia a robenie len toho čo chcem. Chápem, že všetci z nás musíme rešpektovať isté pravidlá hry. Stačí sa ju naučiť hrať a život pôjde od ruky. Spolu tvoríme spoločnosť a štát. Ten tvorí hranice a pravidla hry (normy, zákony, etika, kultúra). No my si vyberáme, akú post v tej hre budeme hrať. Vezmi si futbal. Môžeš byť jeden z 11 tich v základnej zostave, môžeš sedieť na striedačke, alebo budeš Ronaldom. Sám si vieš vybrať tréningový proces, tím, ligu a post na ktorom budeš hrať a tým aj svoj plat.

Napadne ťa...nie každý môže byť Ronaldom. To je pravda, nie každý, ...len ten kto v to uverí.

S ambicióznymi ľudmi a nie len o podnikaní, sa zhováram aj v podcaste Krok vpred.