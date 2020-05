Hypotéka je dôsledkom tvojich rozhodnutí z minulosti!

Startup Academy #4 - Mojou snahou je ti zrozumiteľne predstaviť koncept vlastného podnikania, ktorý ti v dobe „po“ pandémii môže pomôcť postaviť sa na vlastné nohy. A to doslova.

Tieto blogy píšem v časoch pandémie, boja s Covidom 19 (Jar, 2020). Následná panika a paralýza ekonomiky obnažila finančnú kondíciu slovenských domácností. Ak vydržíš, ponúknem ti dôvody, prečo sa nad možnosťou podnikať aspoň zamyslieť a aj to ako na to od A po Z.

Prepísaný software vlastnej mysle

Rodíme sa ako "Tabula Rasa" (čistý nepopísaný list). Od prvého dňa reagujeme na vonkajšie stimuly. Pomaly nám vkladajú do myslí predpísaný software a patterny. Niečo tam nahrajú rodičia, niečo v škole a v práci rovnako naprogramovaný spolužiaci, učitelia a kolegovia. Nepýtame sa prečo to tak je. Podľa rovnakého programu idú všetci okolo nás, tak to musí byť predsa "normálne".

Program s názvom "Vyštuduj, nájdi si prácu, vezmi si hypotéku, ožeň sa, sprav si deti, nauč ich tomu istému a hlavne moc nevymýšľaj. Sme naformátovaný s “bugmi”. Život sa dá prežiť aj X- násobne inak. Skús si vzadu na temene hlavy nájsť malé tlačítko, s nápisom Reset. Máš na to ho stlačiť?

Neriešiteľný problém

Tvrdia nám, že každý problém sa dá vyriešiť. Žiaden problém nie je skutočne riešiteľný. Problémy sú dôsledky a to čo je treba riešiť, je príčina samotná. Je riešením tvojej nespokojnosti so svojim platom nájdenie si lepšie platenej práce?

Príklad. Každý z nás bude raz chcieť bývať vo vlastnom. Ak budeš čerpať rady od svojho okolia (s rovnakým programom), s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, budeš mať hypotéku na byte aj ty. Tá je len dôsledkom tvojich rozhodnutí z minulosti. Nevyriešiš problém s financovaním bývania tým, že si vezmeš hypotéku. Tá je len "quick fix". Vieš ho riešiť už roky predtým, a to tým, že spravíš všetko pre to, aby si si ju brať v budúcnosti nemusel.

Hypotéka sú pritesné okovy, ktoré si dobrovoľne nasadzujeme a s nimi aj odovzdávame vlastnú slobodu svojej banke.

Vezmi si stres, v ktorom žijú momentálne ľudia vďaka pandémii, ak majú mesačné životné náklady 500 - 600 eur mimo splátok za hypotéku. Práve teraz je ich elementárna istota pracovného miesta v ohrození a defenzívne čakajú na rozhodnutie svojho zamestnávateľa.

Jednou z možností je napríklad tá, že sa postavíš na vlastné nohy a prevezmeš totálnu zodpovednosť sám za seba.

