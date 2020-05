Startup Academy: Peniaze nie sú dôvod na podnikanie!

#2 - Mojou snahou je ti zrozumiteľne predstaviť koncept vlastného podnikania, ktorý ti v dobe „po“ pandémii môže pomôcť postaviť sa na vlastné nohy. A to doslova.

-1 a ½ minúty čitania-

Tieto blogy píšem v časoch pandémie, boja s Covidom 19 (Jar, 2020). Následná panika a paralýza ekonomiky obnažila finančnú kondíciu slovenských domácností. Ak vydržíš, ponúknem ti dôvody, prečo sa nad možnosťou podnikať aspoň zamyslieť a aj to, ako na to od A až po Z.

Peniaze a sloboda

Peniaze nemajú medzi ľuďmi najlepšiu reputáciu. Vraj kazia charakter. Naháňame ich na úkor seba a rodiny. To je počuť v zásade vždy len od ľudí, ktorí ich nemajú. Peniaze sú len jednou z foriem odmeny. Sú vozidlom, ktorým vieš cestovať rýchlejšie a ďalej.

Zarábanie peňazí by nemal byť dôvod prečo podnikať. Sú len prostriedkom k dosiahnutiu ultimátnneho gólu a tým, je maximalizácia vlastnej slobody. Sloboda neznamená milión eur v banke, ale sloboda je pocit vlastnej zodpovednosti. Simon Sinek, napísal skvelú knihu ,,Know your Why.", ktorá je elegantným zamyslením nad tým, čo sú vlastne skutočné dôvody toho, prečo v živote vlastne veci robíme.

Súkromný majetok

Súkromný majetok je základný pilierom “normálnych” krajín. Viezol som priateľa na železničnú stanicu, keď sa ma spýtal, “prečo to tu vyzerá všetko také zničené. Ošarpané depá, zanedbané peróny, zastaralé rušne a vagóny, na nich rozbité okná, graffiti, bezdomovci medzi cestujúcimi. Problém je, že táto stanica tak isto, ako ktorákoľvek iná na Slovensku, nemá konkrétneho individuálneho majiteľa. Je vlastne nás všetkých - patrí štátu a zároveň nikomu. Nikomu, kto by k nej mal priamy vzťah, kto by sa o ňu staral.

Presne opačný príklad zo železničnej dopravy sú súkromné vlaky RegioJetu českého podnikateľa Jančuru. Jeho vlaky sú de facto jeho majetok. Vyzerajú "normálne", ponúka "normálny" službu. A to len preto, že jeho snaha je orientovaná na výkon a musí dávať ekonomicky zmysel (zisk). Benefitujú z toho všetci jeho zákazníci. Aj preto, čím viac podnikateľov (úspešných) bude v konkrétnom regióne, tým "spravovanejší" daný región aj bude.

Na každom záleží

Čím silnejší (ekonomicky slobodný) budeš ty, tým silnejšia bude aj celá krajina. Čím viac úspešných živnostníkov a podnikateľov bude v konkrétnom meste, tým silnejšie dané mesto vytvoria.

V severotalianskom regióne Lombardia je sústredený taliansky priemysel. Je v ňom najväčšie percentuálne zastúpenie podnikateľov v pomere k zbytku Talianska. Je to región, ktorému sa darilo historicky a dariť sa bude aj v budúcnosti v časoch "po". A to vďaka podnikateľskému duchu jeho obyvateľov, ktorý cez kultiváciu súkromného majetku budujú celý kraj.

S ambicióznymi ľudmi a nie len o podnikaní, sa zhováram aj v podcaste Krok vpred.