Mág Matovič predniesol svoj spell o obmedzení voľného pohybu a zhypnotizovaný Blaváci zmizli z Blavy. Celé kúzlo bude odhlalené v priebehu dvoch týždňov.

Ak berieme do úvahy, že všetky hotely a rekreačné zariadenia sú zavreté a nie každý účastník včerajšieho vrcholného kúzla „Ako sa dostať z mesta na poslednú chvíľu“ vlastní chatu či dom na dedine., 80% percent ľudí išlo včera späť domov.

Každý, s pocitom, že je absolútne zdravý, dezinfekciu odbaví pekne po slovensky s korbáčom a poldecákmi v ruke, no a konsekvencie si vyžerieme všetci…

Logiku v posledných 3 týždňoch náhrádzajú emócie, ale jedno mi nejde do hlavy. Ak miesto, ktoré považujete za svoj domov a do ktorého sa vraciate, keď to vaše srdiečko potrebuje nie je Bratislava, oplatí sa vám vymienať to najcennejšie čo máte a to vlastný čas, za tisíctristovčistom?

Včerajší „Le Grand Escape“ si snáď v tichosti preberie každý individuálne doma, keď hypnotická indukcia pominie.

video //www.youtube.com/embed/WXmTEyq5nXc