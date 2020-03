Dánsky denník #4: Štúdium dánskeho jazyka

Pred 10 rokmi som odišiel za prácou do UK do mesta Leeds, po 2 rokoch som ho vystriedal za Škótsko a Edinburgh.

Pokračoval som cez Floridu a Bahamy a austrálsku Brisbane. Svoju pracovnú cestu som zavŕšil na univerzite v Dánsku.

Mal som 23, Slovensko bolo také všelijaké a nijaké a cítil som, že potrebujem zmenu, výzvu a niečo zažiť. Chcel som v živote niečo dosiahnuť, no nevedel som, kde začať. Dlhšie som pracoval a hlavne cestoval po svete ako krupiér v Casínach. Noci som trávil s ľudmi roznych rás, spoločenských skupín, národností, absolvoval som tisíce rozhovorov, vypočul stovky životných príbehov a dostal desiatky životných rád. Dostal som sa vśak do bodu, kedy som cítil, že chcem od života viac. Chcel som sa „posunúť“. Škola u nás doma ma nikdy nebavila, známky som mal priemerné. Výšku som na Slovensku nikdy neriešil, mal som s našim školstvom celkom bohatú a viac ako 15 ročnú skúsenosť.

Až som v rádiu postrehol rozhovor o živote v Dánsku. Spomínali takisto konkrétne možnosti na štúdium v Dánsku. Vraveli o odlišnom systéme výučby, zameranom na prax a priamo v rámci štúdia spomenuli aj pracovné stáže po celom svete. Veľmi ma to zaujalo, a bol to prvý impulz, vďaka ktorému som sa rozhodol pre štúdium v Dánsku, konkrétne v meste Aalborg na škole UCN - University College of Northern Denmark. Začal som zbierať potrebné informácie a po čase som to do Dánska šiel skúsiť. V tom období sa chodilo študovať skôr do Anglicka, USA a Austrálie. Dánsko a Škandinávia bola pre nás všetkých doma na Slovensku skôr neznámou. Školou som prechádzal skôr úspešne, prácu som mal stabilnú a na naše pomery a na to, že som bol stále iba študent aj veľmi dobre zaplatenú (...fakt som mal 12 eur na hod. za umývanie riadu, r. 2009).

video //www.youtube.com/embed/EbbpUObUhWg

Niekedy v piatom semestri, sme so spolužiakom z Čiech začali premýšľať, čím to je, že na dánskych školách študuje tak málo Slovákov a Čechov, keďže univerzity ponúkajú kvalitné štúdium. Nevedia o tom, nechce sa im do sveta? Chceli sme ich o možnostiach štúdia v tejto severskej krajine informovať. Po skoro piatich rokov v Dánsku a návrate domov sme založili agentúru Scandinavian study a dodnes (2020/21) pomáhame slovenským a českým študentom s prijatím na štúdium v Dánsku.

V nasledujúcich Blogoch som zaznamenal moje zážitky a moje osobnú skúsenosť z tejto škandinávskej krajiny, názory samotných Dánov a ich predstavu ako žiť šťastne a takisto moju vlastnú skúsenosť na škole a celkovo môj názor na univerzitné štúdium v Dánsku.

ŠTÚDIUM DÁNSKEHO JAZYKA

Dánsky jazyk je relatívne ťažký a tak ako angličtina sa dá zvládnuť v anglicky hovoriacom prostredí do roka, s dánčinou si užijete skoro roky tri. Znie ako ostatné severské jazyk, je „mixnutá“ s nemčinou a flámčinou. Zahraniční študenti majú možnosť počas štúdia navštevovať kurzy dánskeho jazyka, a to až 3 roky bezplatne. Kurz má 7 modulov /semestrov/ a po jeho absolvovaní a zložení štátnej skúšky dostanete oficiálny certifikát, ktorý vám otvorí v Dánsku šancu na úplne iné (kvalifikované) pracovné pozície.

Ak sa vrátite domov na Slovensko, z vašej znalosti anglického jazyka už nikto neodpadne, ale dánčina vám určite na pracovnom trhu pomôže.

Vstupné podmienky na prijatie na školu sú v podstate podobné ako u nás doma. Je potrebné, aby študent na strednej škole, alebo gymnáziu mal aspoň priemerné výsledky a vzhľadom na štúdium v angličtine je potrebná minimálna úroveň B2 (bežná úroveň našich maturantov). V prípade prestupu z našej VŠ je k prihláške nutné doložiť výpis aj absolvovaných predmetov a dosiahnutých kreditov

PREČO ÍSŤ ŽIŤ MIMO VLASTNEJ KRAJINY?

Chcel by povzbudiť mladých ľudí robiť odvážne rozhodnutia, časom z nich budú mať veľkú radosť a budú na seba hrdí. Rád by som povzbudil tých, ktorí stále váhajú a obávajú sa opustiť overené pohodlie domova. Vychádzam z mojich niekoľko ročných skúseností.

Som presvedčený, že mladí ľudia by mali skúsiť žiť aj mimo svojej rodnej krajiny – aspoň na krátky čas. Práve vysokoškolské obdobie je podľa mňa na to najideálnejšie. Mladý človek je otvorenejší mnohým neznámym veciam a nemá veľké nároky na luxus. Má energiu meniť sa. Pre človeka nad 30 rokov je veľmi ťažké urobiť výraznú životnú zmenu, napr. presťahovať sa do zahraničia za štúdiom, či prácou na 5 rokov a opustiť svoj už zabehnutý, pohodlný život.

Je na každom, či sa nakoniec vráti späť na Slovensko, ale podľa mňa je efektívne pre nás všetkých, keď sa takto „svetom oťukaní“ ľudia vracajú späť do svojej rodnej krajiny a dokážu ju obohatiť inými odvážnejšími názormi, skúsenosťami a pomáhajú vytvoriť systém, ktorý bude snáď dokonalejší, ako ten súčasný. Stojí to za to a ak chcete, budem rád ak ma budete kontaktovať .(romanhutira@gmail.com)

Dánsko a celá Škandinávia sú skvélo fungujúci región a keď celý humbuk okolo Covidu skončí (a snád sa všetko vráti opäť do normálu), verím, že sa o tom budete mať možnosť presvedčiť na vlastnej koži aj Vy.