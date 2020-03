Dánsky denník #3: Štúdium v Dánsku

Pred 10 rokmi som odišiel za prácou do UK do mesta Leeds, po 2 rokoch som ho vystriedal za Škótsko a Edinburgh. Pokračoval som cez Floridu a Bahamy a austrálsku Brisbane. Svoju pracovnú cestu som zavŕšil na univerzite v Dánsku.

Mal som 23, Slovensko bolo také všelijaké a nijaké a cítil som, že potrebujem zmenu, výzvu a niečo zažiť. Chcel som v živote niečo dosiahnuť, no nevedel som, kde začať. Dlhšie som pracoval a hlavne cestoval po svete ako krupiér v Casínach. Noci som trávil s ľudmi roznych rás, spoločenských skupín, národností, absolvoval som tisíce rozhovorov, vypočul stovky životných príbehov a dostal desiatky životných rád. Dostal som sa vśak do bodu, kedy som cítil, že chcem od života viac. Chcel som sa „posunúť“. Škola u nás doma ma nikdy nebavila, známky som mal priemerné. Výšku som na Slovensku nikdy neriešil, mal som s našim školstvom celkom bohatú a viac ako 15 ročnú skúsenosť.

V rádiu som postrehol rozhovor o živote v Dánsku a možnostiach štúdia. Vraveli o odlišnom systéme výučby zameranom na prax a priamo v rámci štúdia spomenuli aj pracovné stáže po celom svete. Veľmi ma to zaujalo, a bol to prvý impulz, vďaka ktorému som sa rozhodol pre štúdium v Dánsku, konkrétne v meste Aalborg na škole UCN – University College of Northern Denmark.

Začal som zbierať potrebné informácie a po čase som to do Dánska šiel skúsiť. V tom období sa chodilo študovať skôr do Anglicka, USA a Austrálie. Dánsko a Škandinávia bola pre nás všetkých doma na Slovensku skôr neznámou. Školou som prechádzal skôr úspešne, prácu som mal stabilnú a na naše pomery a na to, že som bol stále iba študent aj veľmi dobre zaplatenú (…fakt som mal 12 eur na hod. za umývanie riadu, r. 2009).

Niekedy v piatom semestri, sme so spolužiakom z Čiech začali premýšľať, čím to je, že na dánskych školách študuje tak málo Slovákov a Čechov, keďže univerzity ponúkajú kvalitné štúdium. Nevedia o tom, nechce sa im do sveta? Chceli sme ich o možnostiach štúdia v tejto severskej krajine informovať. Po skoro piatich rokov v Dánsku a návrate domov sme založili agentúru Scandinavian study a dodnes (2020/21) pomáhame slovenským a českým študentom s prijatím na štúdium v Dánsku.

V nasledujúcich Blogoch som zaznamenal moje zážitky a moje osobnú skúsenosť z tejto škandinávskej krajiny, názory samotných Dánov a ich predstavu ako žiť šťastne a takisto moju vlastnú skúsenosť na škole a celkovo môj názor na univerzitné štúdium v Dánsku.

ŠTÚDIUM V DÁNSKU

Dánsko ponúka štúdium “západného typu” a už roky si drží v hodnotení kvality a inovácií v školstve v EÚ druhé, tretie miesto. Štúdium na univerzite je rozdelené na tri časti, bakalárske, magisterské a doktorantské štúdium. Zahraniční študenti majú lekcie v anglickom jazyku. Dáni sú na tom ekonomicky tak dobre, že si môžu dovoliť dávať nie len svojim, ale aj zahraničným študentom štipendium 750 € mesačne.

Keďže za všetkým v Dánsku treba hľadať logiku, ich zdôvodnenie je, že ak zostane v krajine čo i len 1 z 10 študentov, tak na daniach a odvodoch zaplatí zhruba to, čo stojí štúdium ďalších 9. študentov. Dáni takisto ako národ starnú a potrebujú nových ľudí a v neposlednom rade aj formou vzdelávania cudzincov si budujú kontakty a stratégie do budúcnosti na možnú kooperáciu medzi spoločnosťami a krajinami navzájom.

video //www.youtube.com/embed/UVKbnIOWOiU

Učitelia nevyzerajú a myslím, že ani skutočne nie sú frustrovaní z toho, že majú nízky plat. Cestou do školy nemusia myslieť na to, kam si poobede pôjdu privyrobiť, či ako je to vlastne s ich spoločenským (ne)uznaním. Chodia učiť s radosťou a študenti to cítia. Ja, ani ako študent, som počas štúdia nevnímal žiaden stres, dokonca ani počas skúšok. Na univerzitu a vyučovanie sme chodili naozaj radi. A samozrejme na bicykloch!

ROZDIELNA FORMA VZDELÁVANIA

U nás sa vyučuje podľa tzv. Subjektovo orientovanej výuky. Študent musí vedieť, čo učiteľ od neho chce. Ak to vie, tak mu stačí prísť na skúšku a tam povedať požadované učivo. Problém je, že takto nadobudnuté učivo študent po krátkom čase zabudne. Všetci sme boli maturanti – sám som zmaturoval na tri jednotky a jednu dvojku. Z Biológie som mal jednotku a dnes si z nej už v podstate nič nepamätám…

Štúdium v Dánsku je zamerané naopak na prax. Ide o tzv. Problémovo orientovaná výuku. Napríklad, keď študujete Marketingový manažment – analyzujete konkrétnu firmu, ktorá má nejaký konkrétny problém a riešite ho na opäť konkrétnom príklade. Hľadáte konkrétne riešenia a hlavne vedome používate svoju šedú kôru mozgovú.

Na Slovensku sa pracuje individuálne, v Dánsku zase kolektívne (nie len na škole). Keď sa robia kolektívne projekty, každý študent sa musí vedieť vyjadriť k problematike aj individuálne. Musí si pripraviť PowerPoint a sám sa obhájiť pred pedagógmi aj ostatnými študentmi. Na dánskych školách sa každý zaujíma o názor každého študenta (nie len na papieri).

V Dánsku zbierate podobne ako u nás ECTS kredity a známkovanie majú v rozsahu -3, 0, 2, 4, 7, 10 až 12, dvanástka je najlepšia známka.

Je na každom, či sa nakoniec vráti späť na Slovensko, ale podľa mňa je efektívne pre nás všetkých, keď sa takto „svetom oťukaní“ ľudia vracajú späť do svojej rodnej krajiny a dokážu ju obohatiť inými odvážnejšími názormi, skúsenosťami a pomáhajú vytvoriť systém, ktorý bude snáď dokonalejší, ako ten súčasný. Stojí to za to a ak chcete, budem rád ak ma budete kontaktovať .(romanhutira@gmail.com)

Dánsko a celá Škandinávia sú skvélo fungujúci región a keď celý humbuk okolo Covidu skončí (a snád sa všetko vráti opäť do normálu), verím, že sa o tom budete mať možnosť presvedčiť na vlastnej koži aj Vy. Už zajtra Blog#4.