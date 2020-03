Dánsky denník #2: Šport a zdravý životný štýl v Dánsku

Pred 10 rokmi som odišiel za prácou do UK do mesta Leeds, po 2 rokoch som ho vystriedal za Škótsko a Edinburgh. Pokračoval som cez Floridu a Bahamy a austrálsku Brisbane. Svoju pracovnú cestu som zavŕšil na univerzite v Dánsku.

Mal som 24, Slovensko bolo také všelijaké a nijaké a cítil som, že potrebujem zmenu. Chcel som v živote niečo dosiahnuť, no nevedel som, kde začať. Dlhšie som pracoval a hlavne cestoval po svete ako krupiér. Dostal som sa do bodu, kedy som cítil, že chcem od života viac. Škola ma nikdy nebavila, známky som mal priemerné a bol som skôr praktik ako teoretik. Výšku som nikdy neriešil.

V rádiu som postrehol rozhovor o živote v Dánsku a možnostiach štúdia. Vraveli o odlišnom systéme výučby zameranom na prax a priamo v rámci štúdia spomenuli aj pracovné stáže po celom svete. Veľmi ma to zaujalo, a bol to prvý impulz, vďaka ktorému som sa rozhodol pre štúdium v Dánsku, konkrétne v meste Aalborg na škole UCN - University College of Northern Denmark.

Začal som zbierať potrebné informácie a po čase som to do Dánska šiel skúsiť. V tom období sa chodilo študovať skôr do Anglicka, USA a Austrálie. Dánsko a Škandinávia bola pre nás všetkých doma na Slovensku skôr neznámou. Školou som prechádzal skôr úspešne, prácu som mal stabilnú a na naše pomery a na to, že som bol stále iba študent aj veľmi dobre zaplatenú (...fakt som mal 12 eur na hod. za umývanie riadu, r. 2009).

Niekedy v piatom semestri, sme so spolužiakom z Čiech začali premýšľať, čím to je, že na dánskych školách študuje tak málo Slovákov a Čechov, keďže univerzity ponúkajú kvalitné štúdium. Nevedia o tom, nechce sa im do sveta? Chceli sme ich o možnostiach štúdia v tejto severskej krajine informovať. Po skoro piatich rokov v Dánsku a návrate domov sme založili agentúru Scandinavian study a dodnes (2020/21) pomáhame slovenským a českým študentom s prijatím na štúdium v Dánsku.

V nasledujúcich riadkoch som zaznamenal moje zážitky a moje osobnú skúsenosť z tejto škandinávskej krajiny, názory samotných Dánov a ich predstavu ako žiť šťastne a takisto moju vlastnú skúsenosť na škole a celkovo môj názor na univerzitné štúdium v Dánsku.

ŠPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL V DÁNSKU

V Dánsku sú obľúbené bicykle, bez ktorých si Dáni nevedia predstaviť život. Oni ich úplne milujú! Je normálne vidieť ako ide otec ráno s dvoma malými deťmi, ktoré má vzadu na bicykli, nechá ich v škôlke a on pokračuje (opäť) na bicykli ďalej do práce. Pre cyklistov je tam vybudovaný dokonalá infraštruktúra. V Bratislave magistrát namaľoval na cesty len bike pruh (veľmi premyslené a bezpečné...), v Dánsku majú cyklisti samostatný chodník, medzi cestou a chodníkom pre chodcov. Bicykel je v dopravnej hierarchii pred autom, u nás je to presne naopak.

Každý Dán má svoj bicykel a aj študenti (ako Vy) sa presúvajú skoro výhradne na bicykloch a to za každého počasia. V Dánsku stále fúka a je jedno či idete tam či späť, stále máte protivietor.

Naopak, aj takí veľkí športovci ako Dáni si radi (veľmi) vypijú. V piatok to v meste vyzerá ako na Silvestra, vypukne veľká party rovnajúca sa s našim víťazstvom v MS v Hokeji. Obľubujú hlavne pivo, samozrejme to svoje dánske pivo, presnejšie tie dva druhy dánskeho piva, ktoré sami točia a to Carsberg a Tuborg. Je zaujímavé, že pri takýchto pitkách nedochádza k žiadnym násilnostiam a sú napríklad oproti Angličanom extrémne kultivovaní.

video //www.youtube.com/embed/oTEOAmY7vgA

Je na každom, či sa nakoniec vráti späť na Slovensko, ale podľa mňa je efektívne pre nás všetkých, keď sa takto „svetom oťukaní“ ľudia vracajú späť do svojej rodnej krajiny a dokážu ju obohatiť inými odvážnejšími názormi, skúsenosťami a pomáhajú vytvoriť systém, ktorý bude snáď dokonalejší, ako ten súčasný. Stojí to za to a ak chcete, budem rád ak ma budete kontaktovať .(romanhutira@gmail.com)

Dánsko a celá Škandinávia sú skvélo fungujúci región a keď celý humbuk okolo Covidu skončí (a snád sa všetko vráti opäť do normálu), verím, že sa o tom budete mať možnosť presvedčiť na vlastnej koži aj Vy. Už zajtra Blog#3.