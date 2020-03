Typ na spoločenské hry počas dobrovoľnej karantény.

Ostali ste doma s deťmi a nové nápady na trávenie voľného času sa s každým dňom míňajú? Máte za sebou už karty, knižky, Lego, Osadníkov, Dostihy a sázky a Playstation so smartfónom sú až posledná možnosť, ako udžať deti v kľude?

Ak chcete využiť čas počas dobrovoľbnej karantény užitocne a niečo seba a hlavne váš dorast popri to aj naučiť, na nete nájdete skvelú spoločenskú hru, ktorú mám už aj doma. Ak poznáte Kyosakiho CashFlow, alebo Monopoly, je to niečo podobné, ale viac prispôsobené do slovenských reálií.

Hra sa volá Finančná Odysea. Je to strategická hra zameraná na prácu s osobnými financiami, kde viete seba a svoje deti nenútenemotivovať formou zábavy k pochopeniu dôležitých životných lekcií.

Hráči nehrajú proti sebe, ale snažia sa (individuálne) o zvládnutie svojich príjmov a výdavkov v závislosti na rôznych často nepredvídateľných a život komplikujúcich situáciách. Tie sú napríklad: vyhodenie z práce, nevýhodné úvery, ťažké úrazy znižujúce príjmy a limitujúce pracovné uplatnenie a podobne.

Jednou so skvelých pasáží hry je vysvetlenie a tvorba pasívneho príjmu tak, aby človek nebol odkázaný len na jeden zdroj príjmu - ako obvykle u väčšiny z nás v reálnom živote - zamestnanie. V hre sa tak isto naučíte rozdiel, aké sú "dobré" a aké sú "zlé úvery (dobré sú tie, ktoré za nás platí niekto iný - napríklad nájomca v prenajatom byte, zlé sú tie, ktoré si musíme platiť sami).

Hra svojou jednoduchou a zároveň atraktívnou hravou formou učí fungovaniu financií sveta dospelých a za päť rokov od svojho prvého vydania ju používa (vďaka Bohu) aj viac ako 150 stredných a základných škôl na u nás na výučbu finančnej gramotnosti.

Milana Pavlíka, autora hry som nedávno vyspovedal a úprimne, otvoril mi oči v mnohých aspektoch vnímania osobných financií.

video //www.youtube.com/embed/HS039Ve2NtY