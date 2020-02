3 jednoduché kroky ako škálovať váš business.

Od mala sme učení, že jediný na koho sa môžete spoľahnúť ste vy sami. To je pravda. Ste jediný, koho naozaj dobre poznáte, ste jediný komu môžete veriť a ste takisto jediný na koho sa môžete spoľahnúť. To, je takisto pravda.

Ak však ide o úspešné podnikanie a o business, celý koncept dostáva mierne trhliny. Deň má len 24 hodín a potrebujete aj spať aj žiť.

V momente ak sa rozhodnete rozšíriť svoje podnikanie a rásť, môžete urobiť tri jednoduché veci. Začať pracovať viac, robiť to lepšie a najať viac ľudí (a najlepšie celý postup opätovne duplikovať).

Príklad., predávate konkrétny tovar, či služby a váš denný chlebík je váš telefón. Namiesto 25 telefonátov denne spravte telefonátov 50. Fajn. Ak ich začnete robiť 50, časom zistíte, že ste v tom už taký dobrý, že za deň ich nestihnete iba 50, ale už 80. Eventuálne však narazíte na vrchol a či už z nedostatku času, alebo energie neviete obvolať viac ako 80-90 ľuďí denne. Tu prichádza na rad najatie si ďalšieho človeka. On zavolá najprv 25 ľudom, potom 50tke, 80the až nakoniec dosiahne svoj denný strop a vy si najmete ďalšieho človeka.

Dvaja urobia viac ako 1. Aj keď nikdy nenájdete za seba ďalšie Vy, aj keby nový človek dokázal pracovať len na 60% vašeho potenciálu, spolu dosiahnete už 160% výkonu. Pamätáte si ako dedko zasadil repu a nevedel ju vytrhnúť. Pomohol mu s ňou tím.Repa odrazu urobila hop! A bola vonku. Všetci sa prekopŕcli – dedko na babku, babka na vnučku, vnučka na psíčka, psíček na mačičku a mačička na myšku, ale repa bola vonku.

Ďalšou príležitosťou na vyriešenie bude, ak budete mať teda už ľudí viac, nie len váš počet telefonátov, ktorý máte vybaviť, ale aj riadenie vašeho nového tímu. Väčšina malých/mladých podnikateľov sa len veľmi ťažko zbavuje úplnej kontroly a nad všetkým chcú mať dohľad.

Stane sa z vás tzv. "Control Freak" – „ a person who feels an obsessive need to exercise control over themselves and others and to take command of any situation”.

Schopnosť predelegovať prácu, kompetencie a hlavne kontrolu nad procesmi je len ďalší skill, ktorého zvládnutie vám prinesie kľud a viac času. Skvelým miestom, hlavne pre mladých entrepreneurov sú aj Coworkingové centrá. V Coworku zistíte okrem iného aj to, že aj vo vašom okolí je kopa schopných ľudí, rovnakého zmýšľania a kvality ako ste Vy sám a ktorí vám vedia konkrétne pomôcť.

video //www.youtube.com/embed/85q7wSKS504

V nasledujúcom videu nájdete úprimný rozhovor so Sandrou Hemzovou o Bratislavskom Campuse Cowork, v ktorom si zakladajú na princípe spájania komunít, v ktorom zdieľajú nielen spoločné vybavenie, ale hlavne nápady a vedomosti medzi sebou. Oplatí sa pustiť si ho a aj vydržať do konca.