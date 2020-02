Peňazí pre všetkých je dostatok, len musíte vedieť kde ich hľadať.

Peniaze sú tam, kam nechcete ísť. Prečo? Jednoducho tam, kam chcete ísť, chce ísť každý. Tam teda peniaze už nenájdete, pretože ich niekto už zobral.

Ak chcete nájsť veľkú kopu peňazí, porozmýšľajte o tom, čo sa vám nechce robiť, lebo ľudia sú v podstate rovnakí. Ak sa vám niečo robiť nechce, nikomu sa to nechce a tým pádom tam tie peniaze budú. Toto neplatí len o peniazoch, ale o každej aktivite.

Ak teda chcete objaviť nový trh, hľadajte niečo, čo sa nikomu nechce robiť. Tam je ešte potenciál. Tam, kam chcú ísť všetci, už je väčšinou vyčerpaný. Toto tvrdenie neplatí o trendoch. Ak je niečo trend, ľudia to chcú a kupujú si to. Ak daný trend iba začal, môžete do toho ísť, pretože tam ešte nejaké peniaze či energia budú.

V nasledujúcom videu nájdete úprimný rozhovor s Bogdanom. Prišiel na Slovensko z Moldavska a to len pred dvoma rokmi, musel sa naučiť po slovensky, začal študovať na univerzite.

Kedže pochopil, že ako cudzinca ho čaká u nás skôr nekvalifikovaná práca a defenzívna úloha v zamestnaneckom pomere, rozhodol sa za seba prevziať úplnú zodpovednosť, našiel medzeru na trhu a rozbehol svoj vlastný business.

video //www.youtube.com/embed/IdERMk-xDnw

Bogdan žije parafrázovaný Kennedyho citát: „Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja krajina pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť pre seba ty.“