Pasívny príjem cez Amazon.com, Etsy či Shopify?

Začať predávať niečo online sa môže byť skvelou možnosťou ako si boostnúť svoj rozpočet. Tu sú tri najpoužívanejśie platformy, ktoré vám ponúkajú možnosť predávať on-line.

Ak sa chcete sústrediť na väčší trh ako Slovensku, jednoduchou voľbou bude jedna z platforiem ako sú Amazon.com, Etsy čí Shopify, resp. kombinácia viacerích z nich.

Amazon sa stal časom najväčší "obchod" na svete a predáva všetko od kníh a videohier, cez špeciálne elektronické vybavenie až po napr.potraviny. Predaj na Amazone vám poskytuje (negarantuje) prístup k miliónom zákazníkov na jednej stránke. Je ľahké začať a takmer neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa toho, čo môžete predávať. Háčik je v tom, že tu existuje veľká konkurencia. Budete musieť myslieť kreatívne, aby ste vynikli od ostatných predajcov. Amazon si účtuje za každý predaný produkt poplatok za sprostredkovanie, takže odporúčam predávať za vyššiu cenu, ako by ste predávali na Etsy.

Etsy je v podstate online trhovisko, ktoré sa špecializuje na ručne vyrábané, pôvodné, alebo vintage remeselné výrobky. Konkrétne zameranie Etsy na niekoľko vybraných kategórií produktov znamená, že jej používatelia budú pravdepodobne mať záujem o to, čo predávate. Má sadu marketingových nástrojov, ktoré uľahčujú vytváranie kupónových kódov a propagačných akcií pre vašich zákazníkov. Nevýhodou môže byť to, že jej popularita stúpa a na Etsy existuje veľké množstvo predajcov s podobnými výrobkami - väčšia konkurencia. Ak chcete začať predávať musíte si vytvoriť účet. Etsy v súčasnosti účtuje poplatok za výpis - myslím, že 0,20 dolárov za položku a päťpercentnú províziu za predaj plus poplatky za Paypal.

video //www.youtube.com/embed/YvulQC1B-cU

Shopify je trošku iný koncept a to v tom, že vám umožňuje vytvoriť plne prispôsobenú webovú stránku vašeho vlastného eshopu s vlastným názvom domény (vlastnú stránku nemôžete mať na Etsy ani na Amazone). Štart na Shopify si vyžaduje oveľa viac práce ako Etsy alebo Amazon, keďže pred začatím predaja budete musieť svoj eshop/stránku sami navrhnúť. Keďže vaša webová stránka je nezávislá od market place ako sú spomínané Etsy či Amazonu, musíte sa pripraviť aj na to, že nebudete mať veľkú návštevnosť a budete musieť vymyslieť niečo zaujímavé ohľadom proma sami.

Pokiaľ ide o online predaj, neexistuje univerzálne riešenie a v nasledujúcom videu nájdete príjemné rozprávanie Ruslana, ktorý pracuje s Etsy aj s Amazonom už nejaký čas a má aj konkrétne výsledky. Ruslanov osobný príbeh o ceste z Krymu, o jeho začiatkoch so slovenčinou až po podnikanie v Piešťanoch nájdete TU.