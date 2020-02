Prečo sme chudobní, a prečo svoju chudobu odovzdáme svojim deťom?

Škola nás pripravuje na to, aby sme chodili do práce. Do práce, chodíme na to aby sme zarábali, no väčšina z nás chodí do práce viac pracovať, ako aj skutočne zarábať.

Penazí nemáme nazvyš a neustále naháňame peniaze v kolobehu zarobiť – minúť – zarobiť – minúť?

Skončíte školu a začnete pracovať. Postupne začnete zarábať stále viac, potom dosiahnete vrchol a začne to upadať. A na dôchodku je toho zase strašne málo.Robíte cca 40 rokov, 40 rokov krát 12 mesiacov je dokopy 480 mesiacov, keď dostanete výplatu. Celý svoj život vymeníte za 480 výplat. Zarobíte, miniete, zase zarobíte, zase miniete.

Prečo však tieto peniaze nestačia? Prečo keď odovzdáte určité úsilie, určitú hodnotu, niečo vyprodukujete, vám zarobené peniaze nestačia na to, aby ste boli spokojní a šťastní? Je to tak preto, že dostanete menej peňazí ako je hodnota, ktorú vyprodukujete. Niečo na vás musí zarobiť aj zamestnávateľ, niečo si nechá štát, niečo stojí pracovné miesto, ktoré máte, stolička, stôl, počítač. Keď dostanete 50 % z toho, čo ste vyprodukovali, môžete byť naozaj veľmi šťastní.

Vyprodukujete hodnotu za 2000 € a na účet vám príde 1000 €. Čiže 1000 € krát 480 výplat je to, čo vyprodukujete. Skutočnosť je však ešte horšia. Pretože v skutočnosti si za tú hodnotu, ktorá vám príde na účet, neviete tú istú hodnotu kúpiť. Výrobca napr. notebooku, ktorý si idete kúpiť, dostane maximálne 20 %. Niekedy sú výrobcovia radi, keď im ostane 5 – 10 %, pretože 30 % si nechajú maloobchodníci, 30 % si nechajú veľkoobchodníci a 20 % zožerie štát. Dane, odvody, DPH-čka… Za peniaze, ktoré vám prišli na účet a ktoré už boli iba 50 %-né, dostanete 20 %-nú hodnotu, ktorú vyprodukoval výrobca. Z toho celého, čo ste vyprodukovali, vám ostane 10 %-ná hodnota, ktorú si donesiete domov. Potom ju zjete a neostane vám už nič.

Prečo sú ľudia v skutočnosti chudobní? Je to tak preto, že z toho, čo vyprodukujú, dostanú naspať len veľmi málo a žiaľ naše školstvo nás posiela do sveta vybavených finančnou gramotnosťou, len v minimálnej možnej miere (ak vôbec).

video //www.youtube.com/embed/HS039Ve2NtY

V nasledujúcom videu nájdete úprimný rozhovor s pánom Milanom Pavlíkom o tom, ako sa pozrieť na to ako fungujú financie z inej perspektívy a aj konkrétny príklad ako učiť už od mala svoje deti finančnej gramotnosti.

Formou hry sa naučíte ako fungujú peniaze, hypotéky, úvery, pôžičky, zistíte čo je to pasívny príjem. Dajte sebe a svojim deťom šancu byť pripravený vtedy, keď budete riešiť financovanie niečoho väčšieho a pracovník banky už nebude mať nad nimi výhodu.

Text kompilované kocalkap.