Čo zmení slovenským študentom v Británii Brexit?

Británia je out, no v UK stále študujú a študovať budú státicice študentov z EÚ. Zmena je život a Brexit ich prináša v rôznych oblastiach, vzelávanie nevynímajúc.

Vystúpenie Británie z EÚ sa bytostne týka približne 10.000 našich študentov. Aj preto v ostatnom čase médiám a slovenskému netu dominovali "zaručené info" o tom, čo našich študentov čaká. Väčšina z týchto správ sa podobala skôr močiaru plného žurbrienok, do ktorého hodíte kamienok. Žubrienky sa rozpŕchnu na všetky strany a reagujú skôr panikou, ako logicky.

Cieľom môjho blogu je vniesť do víru informácií ohľadom Brexitu skôr pokoj a jednoduché vysvetlenia.Z britskými školami spolupracujem na dennej báze mnoho rokov a tu sú základné fakty, ktorých sa zmeny môžu dotknúť.

Sú to 4 základné oblasti a to: Financovanie štúdia, Vstup do krajiny, Povolenie na pobyt a pracovné povolenie, následné Uznávanie štúdia.

Financovanie štúdia - BREXIT NEOVPLYVNÍ poskytnutie študentskej pôžičky. Britská vláda potvrdila (nástup 2020 aj 2021), že sa nebudú meniť podmienky pre financovanie štúdia pre študentov s nástupom pre nasledujúci akademický rok! Univerzity sa zaväzujú, že v prípade odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ nebudú meniť spôsob a prístup financovania pre študentov, ktorý v tej dobe študujú, sú prijatí, alebo si prihlášku podajú. Jednoducho povedané, za podmienok za akých na univerzitu nastúpite aj doštudujete!

Vstup do krajiny - Počas prechodného obdobia stači stále platný OP alebo pas., to sa môže v budúcnosti zmeniť a študenti budú pravdepodobne potrebovať na vstup víza. Študent sa preukáže na ambasáde štatútom študenta (prijatie. resp. potvrdenie o štúdiu) a ambasáda mu udelí platné študentské víza na vstup do UK.

Povolenie na pobyt a pracovné povolenie - So štatútom študenta (prijatie, potvrdenie o štúdiu), si po príchode do UK vybavíte povolenie na pobyt a pracovné povolenie. Proces sa môže trošku "zbyrokratizovať", no fakticky pôjde stále len o formalitu.

Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia - Ak stále patríte k študentom, ktorí viac ako na získaných vedomostiach lipnete na nostrifikácii diplomu, komplexné údaje nájdete na stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Proces a zdokladovanie vzdelania sa zatiaľ nemenia. Link nájdete tu.

Ak vás zaujíma relevantné info a téma štúdia v UK, odporúčam vám nasledujúce video a rozprávanie Mr. Kamila Kudasa. Kamil sa v dobe natáčania práve vrátil z tripu po školách v UK, kde navštívil napr. University of Essex, Coventry University, London South Bank University a University of Sunderland.

UK stále ponúka veľa možností ako získať špičkové a svetovo uznávané vzdelanie. Britské školy patria do Top 3 spolu s USA a ázijskými univerzitami a bude to aj v rokoch po Brexite :)