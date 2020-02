Čo spraví Kotleba po voľbách s rómskymi deťmi v domovoch?

Kompletná a fungujúca rodina je fakticky jediná istota, ktorú v živote máme a na ktorej záleží. Tých fungujúcich v dnešnej dobe ubúda. No je ich stale viac, ako rodín nekompletných.

Na Slovensku žije marginalizovaná skupina detí žijúcich v detských domovoch. Je ich 5000. Detské domovy sú pre nás viac-menej tabu a väčšina z nás si na nich spomenie len 24. decembra doobeda, pri vysielaní benefičného koncertu Úsmev ako dar. Tieto, po novom Centrá pre deti a rodinu sa venujú deťom, ktoré možnosť vyrastať v kruhu svojich najbližších nedostali vôbec.

Firmy v rámci svojej stratégie sociálnej inklúzie a hlavne svojho PR posielajú domovákom po celom svete tablety, telefóny, pobyty v táboroch, oblečenie, no len minimum toho čo skutočne potrebujú. Spoločne strávený čas, priestor na rozhohovor, pozornosť druhého človeka, podporu, skúsenosti a informácie, ktoré im pomôžu sa v živote škriabať hore.

Takisto záujem našich politikov o túto komunitu detí, je fakticky okrajový. Z domovou sa nedajú vytiahnuť cez fondy ani peniaze, ani voličské hlasy. Domovy nikdy nebudú nosnou témou na výtlak politického kapitálu, ako napr. LGBT, či dekriminalizácia marihuany.

No domovákom podľa posledných prieskumov možno svitá na lepšie časy! Kotlebova ĽSNS stúpa a sami deklarujú, že ich prioritou je štát, ktorý chráni najslabších a zraniteľných. Tak snáď sa pán Kotleba aj cez optiku svojho vzdelania a Mgr. a Ing. tituloy prenesie cez fakt, že až 60% domovákov pochádza z rómskeho etnika. Možno im zvýši dotácie, alebo im priamo venuje to najcennejšie čo má a to svoj voľný čas.

video //www.youtube.com/embed/UZ0Lj20jfKk

Jednou z hostí, ktorí sa rozhodli prerozprávať svoj príbeh v podcaste Krok vpred je aj Romana Nemcová. Romi sa deťom v domovoch rozhodla venovať svoj voľný čas už ako 15 ročná. Z jej rozprávania sa dozvedáme kto vlastne tieto deti sú, ako sa do centier dostali, či to ako vlastne takéto zariadenia vyzerajú. Vysvetľuje, kto sú zamestnanci centier, čo motivuje dobrovoľníkov a ako ich vnímajú deti, ako sa deti musia popasovať s reálnym životom, keď musia domovy opustiť a hľadať si ďalšie vzdelanie, či zamestnanie.

Túto časť mám úprimne najradšej a stojí za to, aby ste si venovali jej čas aj Vy.