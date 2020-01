Kto by nepoznal pesníčku "Cez okno" od Jara Filipa. Tú, údajne skomponoval recipročne pre slovenskú pobočku Microsoftu, ako súčasť sponzoringu pre jeho vtedy nové CD.

Filipov hit bol takisto úprimnou oslavou „Nového sveta“, do ktorého sa vieme prekliknúť myškou. Zhruba v tom období, bol internet stále iba príjemným rozptýlením bežného dňa.

Na rozdiel od sveta dnešného, keď väčšinu nie len pracovného času, trávime vo svete virtuálnom (VR). Maily, Messengere, WhatsAppy, Web browsing, Netflix, Spotify, Amazon. Doma, v buse, v aute, v škole, v práci, po práci, v kine, v posteli, všade. Náš slovník obsahuje akronymi prenesené z virtualneho sveta. FYI - For your information, FAQ - Frequently asked questions, DK - Don‘t know, CUL - See you later, WTF - What the f***.

Jeden z nich však vo mne rezonuje viac. IRL – "In real life". Akronym používaný skôr pejoratívne, pomenúva priestor dennej reality, priestor obyčajný, všedný, pomalý a fyzicky nutne prítomný. Priestor, v ktorom aby sme niečo zažili, musíme pre to aj niečo fyzicky urobiť.

video //www.youtube.com/embed/WANVR6n-bjQ

V IRL nás to pomaly prestáva baviť. Deťom namiesto čítania rozprávok púštame YouTube. Skoro 30% slovenských chlapcov (2018) vo veku 11 - 14 rokov trávi hraním PC hier v priemere viac ako 4 hodiny denne! Mladé slečny veria viac svojmu filtrovanému Instagramu, ako sebe samej.

O vizuál našeho Facebooku a LinkedInu sa staráme dôkladnejšie ako o náš zovňajšok. Na Slovensku sú tisícky fanúškov FC Barcelona, pár z nich videlo zápas priamo na Nou Camp, no všetci majú stovky zápasov v televízii. Namiesto platenia lístkov za koncerty svetových kapiel, sledujeme ich záznamy v HD zadarmo na nete. Z osobného stretnutia sa cítime nesvoji, skúšame všetko vybaviť cez mail, v najhoršom prípade cez telefón.

Milé dámy, ak vaši muži, sledujú porno, nie je to vaša chyba! Nehnevajte sa na nich!

Sledovaním porna muži zareagovali presne tak, ako v ostatných čnnostiach, ktoré sme premiestnili do VR. V "In real life" musíme partnera dobývať, zvádzať, investovať do neho čas, peniaze a nakoniec to stále nemusí „výjsť“.

Skôr im rozumne vysvetlite, že sú obete masovej digitalizácie našeho sveta ľudí 21. storočia. Sú obete vlastnej pohodlnosti. Dnešný muži sú sluhovia mašinérie premysleného marketingu spoločností, ktorá šikovne vymieňa ich čas, pozornosť a peniaze za svoj algoritmami zdokonalený kontent. Vplyv porna na mužské sebavedomie, integritu, vzťahy so sebou a okolím či závyslosť na jeho sledovaní, formujú správanie nejednej mužskej polovičky v slovenských domácnostiach.

Kto sú teda dnešní (najmä mladí) muži a čo vlastne od života chcú? Prečo nemajú ambíciu byť lepší ako ich otcovia? V nasledujúcom videu nájdete pár odpovedí aj na tieto otázky.