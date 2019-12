Paradox: vlastníme minimum vecí Made in Slovakia, no deti dávame na slovenské školy.

Aj vďaka globalizácii a masovým prístupom k informáciám nebolo kvalitné vzdelanie v zahraničí nikdy prístupnejšie širokej verejnosti tak, ako je tomu dnes. Vždy máte na výber, a to platí aj pri výbere univerzity.

Či už klasické slovenské (väčšinou) štátne vzdelanie, ktoré sa kostrbato snaží reflektovať svojím obsahom potreby globálneho trhu práce, alebo rozdielové vzdelanie „zahraničného typu“, presne také isté, ako majú rovesníci z Dánska, Švédska či Veľkej Británie.

Pri výbere nového auta či spotrebnej elektroniky si dáte námahu a čas vybrať to najlepšie (vzhľadom na vaše možnosti). Recenzie, blogy, články, videá, porada so známymi.

video //www.youtube.com/embed/IJWMO01lmPA

Koľko času však venujete výberu škôlky, základnej školy či neskôr univerzity? A tu nejde o spotrebný tovar, ale o vybudovanie si čo najlepšej štartovacej pozície do ďalších rokov. Stačia dva kliky myšou a máte na výber krajiny, ktoré sú na tom či už sociálne alebo ekonomicky lepšie ako je naše Slovensko. Schválne, rozhliadnite sa okolo seba.

Máme Nemecké autá, škandinávsky nábytok a elektroniku z Číny. Koľko vecí nájdete voľným okom vo svojej domácnosti, ktoré majú na sebe napísané „Made in Slovakia“? Je ich, bohužiaľ, podstatne menej, ako tých s nápisom ,,Made in Germany, Made in Great Britain, Made in Poland, a na vrchole tróni kráľ, Made in China”. Tak prečo nedať prednosť "zahraničným výrobkom" aj pri vzdelaní?

V nasledujúcom videu sa s nami Daniel podelil o jejo skúsenosť s rokom stráveným na škole v Brazílii.